Галкін красномовним фото висміяв Трампа, якого роздратував "костюм" Зеленського

Російський гуморист Максим Галкін красномовним фото висміяв президента США Дональда Трампа, який обурився через вбрання українського лідера Володимира Зеленського.

Так, днями відбулася зустріч президентів в Овальному кабінеті, яка однозначно увійде в історію. Річ у тім, що між Трампом та Зеленським сталася суперечка, після чого лідер України безстроково залишив Білий дім. Під час зустрічі відбулося чимало чого обурливого. Зокрема, один із журналістів звернувся до Зеленського та поцікавився, чому той не в костюмі, адже, мовляв, таким вбранням він нібито проявляє неповагу до США. До слова, лідер України від початку повномасштабної війни носить одяг в стилі мілітарі з українською символікою. Тож, Зеленський і журналістові відповів, що вдягне костюм, коли в Україні буде мир.

Як повідомляє видання Axios, першою чергою самого Трампа дратувало те, що український політик не одягає костюм. Зазначається, що навіть перед зустріччю з президентом США Зеленському радили обрати інше вбрання. Однак український лідер не зрадив своїх переконань.

Володимир Зеленський під час зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі / Фото: Associated Press

Після суперечки на бік Зеленського стало чимало світових лідерів, знаменитостей та громадян різних країн. Зокрема, шоумен Максим Галкін заступився за президента України. Він опублікував красномовне фото, де Зеленський, який був одягнений у стилі мілітарі, зображений із королем Великої Британії. Галкін підколов Трампа та зазначив, що чомусь Чарльза III не бентежило, що президент України, де триває війна, був не в костюмі.

"Ти диви, що коїться, а Чарльза III, короля Великої Британії та Північної Ірландії та королівств Співдружності з Віндзорської династії, верховного головнокомандувача Збройними силами Великої Британії, верховного правителя Церкви Англії, глави Співдружності націй не збентежило, що Володимир Олександрович не в костюмі", - красномовно написав Галкін.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, на "Оскарі-2025" спародіювали суперечку Володимира Зеленського і Дональда Трампа через костюм. Сценка закінчилася символічною підтримкою України.

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