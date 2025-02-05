Галкін на свіжому фото показав 75-річну Пугачову в шкіряних лосинах і здивував її молодим виглядом

Шоумен продемонстрував, який зараз вигляд має його дружина.

Російський гуморист Максим Галкін на свіжому фото показав свою дружину, співачку Аллу Пугачову.

Шоумен поділився знімком із виконавицею у своєму Instagram. 75-річна Алла Пугачова усміхнено позувала на тлі розкішних кімнатних рослин. Артистка постала перед об'єктивом фотокамери в шкіряному костюмі, який складався з кофтинки та лосин. Образ знаменитість доповнила чорним пальтом, а своє світле волосся вона розпустила.

Максим Галкін поділився свіжим фото Алли Пугачової, тож можна розгледіти, який зараз вигляд має співачка. Шанувальники вже встигли написати чимало компліментів. Як зазначили користувачі, артистка має доволі молодий вигляд.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тим часом Алла Борисівна все молодшає й молодшає!

У цієї жінки немає віку, я в захваті!

Ви маєте неабияк молодий вигляд! Очі просто сяють!

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін разом із Аллою Пугачовою та дітьми насолоджувався зимовою відпусткою. Шоумен показував, як його 11-річний син майстерно катається на сноуборді.

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