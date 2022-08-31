Галкін після повернення Пугачової до Росії розсекретив, у якій країні перебуває

Російський гуморист Максим Галкін вирішив не слідувати за дружиною та не повертатися до країни-агресорки.

Відтоді як співачка Алла Пугачова приїхала до РФ, фанів почало цікавити запитання, а чи приїхали з нею двійнята та чоловік Максим Галкін.

Було доволі очікуваним те, що гуморист не слідуватиме за дружиною. Галкін залишився за кордоном. Нині комік перебуває в Австралії, в місті Сідней, про що він повідомив у Instagram-stories.

Максим Галкін перебуває в Австралії / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Затока, краса, до того ж в Австралії нині зима. У Сіднеї зима, а в нас літо. Дуже м'яка класна зима", - поділився шоумен.

Максим Галкін перебуває в Австралії / Фото: instagram.com/maxgalkinru

До слова, у Галкіна запланований концерт у цьому місті. Окрім того, у жовтні він анонсував виступ Мельбурні.

Зазначимо, Максим Галкін навряд чи повернеться нині до Росії. У країні-агресорці на гумориста завели кримінальну справу за його критику влади та активну підтримку України у війні. Артист неодноразово висловлювався проти наступу російської армії на українські території, а нещодавно на своєму концерті у Варшаві вийшов на сцену у синьо-жовтому костюмі.

Тим часом його дружина, Алла Пугачова, все ж поїхала до Москви. А двійнята, ймовірніше за все, залишилися з Галкіним. Нещодавно гуморист показував відео, як навчається його донька.

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