Галкін поділився архівним романтичним фото з Пугачовою, де йому 26, а їй – 53

Так, на сторінці в Instagram Максим Галкін розмістив чорно-білу фотографію, де постає 26-річним.

Галкін дивиться у своє відображення, а позаду нього стоїть дружина Алла Пугачова, якій на той момент було 53 роки.

"Років 20 цій фотографії, її зробив відомий литовський фотограф (ім'я зараз випало з голови – вибачте). Ось так він нас побачив", - підписав знімок гуморист.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Не обійшлося й без романтики. Під фото Максим Галкін написав, що на декілька днів йому треба було від'їхати (і, судячи з його сторіз, на концерт у Таллін). Втім зірка вже дуже скучив за своєю коханою і в пості поставив смайл у вигляді сердечка.

Нагадаємо, що Алла Пугачова та Максим Галкін разом вже 20 років. Вперше вони побачили одне одного на музичному фестивалі "Слов'янський базар", і познайомив їх, до речі, тодішній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров. 2001-го року відбулася прем'єра спільної композиції артистів "Будь или не будь", тоді й почалася їхня історія. Одружилися закохані 23 грудня 2011 року. У пари є двоє спільних дітей – восьмирічні двійнята Гаррі та Єлизавета, яких народила сурогатна мати.

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