Галкін похизувався стрункою Пугачовою у екстремальній мінісукні

72-річна зірка може дати фори будь-якій молодиці.

Зіркове подружжя Максим Галкін і Алла Пугачова обожнюють разом проводити час.

От і нещодавно закохані вдвох збиралися на якийсь світський захід, про що Галкін повідомив на сторінці в Instagram. У фотоблогу шоумен розмістив кадр, на якому постав з дружиною.

На знімку 72-річна Алла Борисівна має приголомшливий вигляд. Примадонна позує у екстремальній мінісукні, яку доповнила босоніжками на підборах і сріблястим ланцюжком на шиї. Образ доповнив вечірній макіяж та випрямлене волосся. Вбрання Пугачової підкреслило її стрункі ноги.

Максим Галкін і Алла Пугачова / instagram.com/maxgalkinru

Галкін супроводив цей кадр смайлом у вигляді сердечка. Натомість шанувальники не стримували себе у коментарях від побаченого: "дружина - лялечка", "Алла така тендітна та мила! Наче це і не Примадонна", "Я все розумію, фінанси, фільтри, гарне освітлення, але мені здається, за такою красою в такому віці лежить величезна праця та бажання мати ось такий вигляд".

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