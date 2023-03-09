Галкін показав доньку від Пугачової у віночку та вишиванці і викликав істерику в росіян

Російський гуморист Максим Галкін 8 Березня привітав жінок з Міжнародним жіночим днем.

На сторінці в Instagram шоумен розмістив світлину своєї доньки від Алли Пугачової, 9-річної Єлизавети і підписав її: "Зі святом вас, дорогі жінки! Кохання та гармонії!".

Цікаво, що на фотографії Ліза зображена у віночку з соняхів та сорочці, яка дуже нагадує вишиванку.

Вбрання дівчинки викликало справжню істерику серед росіян. "Скрізь Україна, скрізь ваша зрада", "Пугачову і Галкіна варто позбавити російського громадянства, вони зрадили батьківщину остаточно", "ну і навіщо вишиванка? Ти назавжди вирішив від Росії відректися?", "Хіба дитина винна, навіщо ви її втягуєте в свої дорослі ігри", "Бідний Макс.... ніяк не може без синьо-жовтих кольорів".

Донька Алли Пугачової та Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тим часом українські прихильники Галкіна наробили його доньці компліментів: "справжня україночка", "Соняшники! Наші, херсонські! Як же хочеться додому до Херсона!", "ваша донька у віночку наче україночка. Вона як сонечко у заквітчаному віночку з соняшникових квіток", "Ліза наче українка".

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Максим Галкін виступив проти кривавої політики путіна та публічно підтримав Україну. Після цього гумориста визнали "іноагентом" у росії і почали всюди "скасовувати". Разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Галкін прийняв рішення переїхати з рф до Ізраїлю.

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