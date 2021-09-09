Галкін показав гарну Пугачову з вечірнім макіяжем під їхню знакову пісню "Будь или не будь"

Подружжя вже 20 років разом.

Гуморист Максим Галкін, який нещодавно показав презент для дружини, невтомно хизується своєю коханою Аллою Пугачовою.

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Цього разу артист у своєму Tik-Tok запостив відео, на якому показав дуже гарну Аллу Борисівну "при параді". Подружжя сидить у машині та позує під їхню спільну пісню "Будь или не будь", яка свого часу стала знаковою для пари.

Пугачова зображена з вечірнім макіяжем, зі стильною укладкою, виконавиця одягнена у чорну сукню та пальто. Своєю чергою Галкін у костюмі, синій сорочці та в окулярах кумедно підігрує дружині.

Зазначимо, що Максим Галкін та Алла Пугачова разом вже 20 років. 2001-го року побачила світ спільна композиція артистів "Будь или не будь", тоді й почалася їхня історія. Одружилися закохані 23 грудня 2011 року. У пари є двоє спільних дітей – двійнята Гаррі та Єлизавета, яким 18 вересня виповниться по вісім років.

Нагадаємо, що раніше закоханий Максим Галкін показав Пугачову з оголеними стрункими ніжками під час танцю. Шоумен поділився гарним фото дружини.

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