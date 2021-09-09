Галкін показав гарну Пугачову з вечірнім макіяжем під їхню знакову пісню "Будь или не будь"

Подружжя вже 20 років разом.
Гуморист Максим Галкін, який нещодавно показав презент для дружини, невтомно хизується своєю коханою Аллою Пугачовою.
Цього разу артист у своєму Tik-Tok запостив відео, на якому показав дуже гарну Аллу Борисівну "при параді". Подружжя сидить у машині та позує під їхню спільну пісню "Будь или не будь", яка свого часу стала знаковою для пари.
Пугачова зображена з вечірнім макіяжем, зі стильною укладкою, виконавиця одягнена у чорну сукню та пальто. Своєю чергою Галкін у костюмі, синій сорочці та в окулярах кумедно підігрує дружині.
@maxgalkinru
Будь или не будь 20 лет спустя #будьилинебудь #iwannabeyourslave #галкинмаксим #аллапугачева #пугачеваалла #mashup #moneskin♬ i wanna be or not be your slave - ᴍɪʟʟᴇɴɴɪᴀʟ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄꜱ
Зазначимо, що Максим Галкін та Алла Пугачова разом вже 20 років. 2001-го року побачила світ спільна композиція артистів "Будь или не будь", тоді й почалася їхня історія. Одружилися закохані 23 грудня 2011 року. У пари є двоє спільних дітей – двійнята Гаррі та Єлизавета, яким 18 вересня виповниться по вісім років.
Нагадаємо, що раніше закоханий Максим Галкін показав Пугачову з оголеними стрункими ніжками під час танцю. Шоумен поділився гарним фото дружини.