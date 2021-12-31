Галкін показав молоду Пугачову у новорічному привітанні 27-річної давнини

Слова артистки, сказані 1995-го, досі залишаються актуальними.

Російський шоумен Максим Галкін показав шанувальникам архівне привітання Алли Пугачової 27-річної давнини.

Його Алла Борисівна записала для шанувальників 1995-го року. У ньому Алла Борисівна постає з густим кучерявим волоссям, темному піджаку та сукні. Поруч з примадонною стоїть маленька ялинка та келих із шампанським.

"Часи, звичайно, нелегкі, нові часи. І, не секрет, що по суті ми до них не готові, і я в тому числі. Важко зізнатися, але у своїй більшості ми безграмотні і політично, і економічно. Погано собі уявляємо цю ситуацію, яка склалася на сьогодні. І, на жаль, це багатьом на руку. На жаль, цим багато хто користується", - каже у відео Пугачова.

Як зазначив Галкін, багато з того, що говорить Алла у ролику, актуально й досі:

"Новорічне привітання з 1995-м роком від Алли. 27 років минуло, а досі актуально", - підписав відео Галкін.

Читайте також: