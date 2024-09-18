Галкін показав помітно підрослих 11-річних двійнят від Пугачової і привітав їх з особливим святом

Дітлахи святкують день народження.
У родині російського гумориста Максима Галкіна та його дружини, співачки Алли Пугачової, особливе свято. У дітей подружжя день народження.
Лізі та Гаррі виповнюється 11 років. У своєму Instagram комік привітав дітлахів з днем народження. Зокрема, він опублікував їхні рідкісні фото. На першому знімку помітно підрослі Ліза та Гаррі позували у повсякденному вбранні немов для обкладинки глянцю.
Інший кадр був зроблений вдома. На фото щасливі двійнята позують в образі іменинників. Позаду Лізи та Гаррі видніється чимало повітряних кульок, в тому числі й у вигляді цифри 11. Такий сюрприз дітлахам підготували Максим Галкін та Алла Пугачова.
Комік не був багатослівним, а лише залишив під фото цифру 11 та смайлик у вигляді червоного серця. Тим часом підписники Галкіна не минули повз, а написали чимало привітань та побажань для Лізи та Гаррі.
- Які вони чудові! Як і їхні батьки! З днем народження! Хай будуть щасливі і здорові завжди!
- Вітаю від щирого серця! Які гарні та неймовірні! Здоров'я та миру!
- Наші вітання! Здоров'я, щастя та успіхів у всьому!
Нагадаємо, нещодавно українська акторка Тетяна Шеліга пригадала, як працювала з Аллою Пугачовою на одному знімальному майданчику. Вони разом грали в мюзиклі "За двома зайцями".
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