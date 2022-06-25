Галкін показав Пугачову без макіяжу та у мінішортах: "Яка гарна дівчинка"

Галкін показав Пугачову без макіяжу та у мінішортах: "Яка гарна дівчинка"

Російський гуморист Максим Галкін останнім часом вкрай рідко постить світлини зі своєю родиною у соцмережах.

Виняток Максим Галкін зробив у свій день народження 18 червня, коли опублікував кадр з дружиною та дітьми.

Цього разу гуморист знову вирішив похизуватися своєю коханою Аллою Пугачовою. На сторінці в Instagram Галкін розмістив фотографію, на якій Алла Борисівна постає у білосніжному образі – мінішортах, білій майці та сорочці. Зірка позує без макіяжу.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Як розповів Галкін, авторкою цього знімку виступила донька зіркового подружжя, 8-річна Ліза:

"Алла очима Лізи. Фотограф – Ліза Галкіна", - підписав фото Максим.

Своєю чергою, підписники сторінки Галкіна не втрималися від компліментів на адресу Алли Борисівни: "Яка шикарна красуня", "має розкішний вигляд! Яка молодець", "яка у вас, Максиме, гарна дівчинка".

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