Галкін показав, як навчається його донька на тлі повернення Пугачової до Росії

Максим Галкін часто ділиться у соцмережах фотографіями та відео з дітьми, Гаррі та Лізою. Цього раз гуморист продемонстрував нові здібності доньки у навчанні.

"Ліза посперечалася із нами, що зможе помножити двозначне число на 11. Ну, давайте подивимося! Нагадаю, що їй тільки 8 років", - розповів у сторіз Галкін.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дівчинка показала на відео, як із легкістю помножує 54 на 11 за особливою методикою, чим приємно здивувала свого зіркового тата. Крім того, артист був радий, що діти самі прагнуть вивчати нові предмети та охоче займаються з викладачами.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Однак шанувальників дещо збентежило після цього відео. Багатьом стало цікаво, де саме перебувають діти Галкіна та Пугачової. Днями примадонна повернулася до Москви, а артист продовжував давати концерти у Європі. Тому зараз усі прихильники пари розмірковують – чи то діти залишилися із батьком в Латвії, чи то він поділився відео з архіву.

Нагадаємо, що у Росії погрожують завести на Галкіна кримінальну справу за його критику влади та активну підтримку України у війні. Артист неодноразово висловлювався проти наступу російської армії на українські території, а нещодавно на своєму концерті у Варшаві вийшов на сцену у синьо-жовтому костюмі.

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