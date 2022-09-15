Галкін розчарував фанів відео зі своїми дітьми, яких Пугачова збирає до школи у Росії

Не так давно російська примадонна Алла Пугачова повернулася до Росії, щоправда, без свого чоловік Максима Галкіна.
1 вересня Алла Пугчова розповіла, що відвела їхніх з Максимом Галкіним дітей Лізу та Гаррі до школи нібито у Москві.
Фани зіркового подружжя до останнього сподівалися, що двійнята Пугачової та Галкіна продовжать своє навчання за кордоном. Втім, знамениті батьки вирішили, що для дітей буде краще піти до школи у Москві.
Так, на сторінці в Instagram Галкін запостив відео, яке йому надіслала Пугачова з Росії. У ролику Алла Борисівна показує Лізу та Гаррі, які закінчують снідати і збираються до школи. Відео було зняте у замку подружжя у селі Грязь під Москвою.
"Привіт з дому. Дітки до школи збираються", - підписав відео Галкін.
Втім, більшість шанувальників пари були відверто розчаровані їхнім рішенням відвести дітей до школи саме у росії: "Що, все? І як же вони навчатимуться в такій агресивній країні?", "Вони що, до мухосранська повернулися?", "ну добре, якби Алла Борисівна сама повернулась, але навіщо дітям псувати майбутнє?", "Алло Борисівно, хвилююся за вас і дітей – у світі повно неадекватів".
Зазначимо, Алла Пугачова нещодавно повернулася до Росії, а от її чоловік, гуморист Максим Галкін, залишився за кордоном та продовжує давати там концерти. Наразі артист перебуває в Австралії.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні Максим Галкін висловився проти російської влади. Алла Пугачова також підтримала антивоєнну позицію свого чоловіка, за що нарвалася на критику в Росії. Від березня подружжя перебувало в Ізраїлі, де гуморист активно давав концерти, на яких не соромився висміювати владу РФ.
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