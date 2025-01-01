Галкін станцював із 75-річною Пугачовою на тлі новорічної ялинки і приголомшив її молодим виглядом

Російський гуморист Максим Галкін показав, як із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, проводжав старий 2024 рік та зустрічав новий 2025-й.

Подружжя вирішило провести свято не вдома. Зокрема, вони вирушили до одного з ресторанів. Максим Галкін обрав офіційний костюм, білу сорочку та краватку, а от Алла Пугачова – чорні блискучі штани та кофтину, доповнивши образ капелюшком.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зокрема, шоумен опублікував відео, як вони під пісні танцюють на тлі яскраво прикрашеної новорічної ялинки, яка переливалася гірляндою. У дописі під роликом Максим Галкін привітав підписників з Новим роком.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Користувачі теж не залишили шоумена без привітань. Фани просто засипали Галкіна та його дружину різними побажаннями на 2025 рік та, звичайно, компліментами. Юзери відзначали, що 75-річна виконавиця має напрочуд молодий вигляд.

Із Новим роком! Кохання, миру та добра!

Ви запалюєте, немов 20 років тому, а особливо Алла! Із Новим роком!

Із Новим роком! Нехай він буде навіть краще, аніж ви можете собі уявити!

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше українські зірки активно вітали з Новим роком. Пропонуємо пригадати, які побажання писали Оля Полякова, Софія Ротару, Павло Зібров та інші.

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