Галкін та Пугачова ніжно привітали одне одного з 21-річчям шлюбу

Примадонна показала, що чоловік подарував їй на річницю подружнього життя.

Знамените подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова поділилися з шанувальниками, що днями відсвяткували особливе свято.

Так, 15 листопада виповнився 21 рік, як закохані разом. З цієї нагоди Алла Борисівна та Максим Галкін розмістили на своїх сторінках в Instagram фото з привітаннями. Так от Пугачова показала, як розкішний букет їй надіслав чоловік. Наразі Галкін перебуває з концертами у Литві, а співачка з дітьми виїхала з Росії до Ізраїлю.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Сьогодні наше свято, коханий. 21 рік разом. Дякую за квіти, які ти надіслав мені. Чекаю на зустріч. Приїжджай хоч на деньок", - написала Пугачова. Своєю чергою, під постом дружини Галкін відповів: "Приїду на всі деньочки".

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також гуморист у себе в фотоблогу привітав кохану з 21-річчям шлюбу: "21 рік разом - кохаю тебе, Алло, сьогодні, як і в перший рік, і ще трохи більше", - зазначив Максим і дописав у пості: "Максим Галкін визнаний Мін'юстом РФ іноагентом".

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Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін відкрито засудив дії Росії та виступив проти війни. Через деякий час Галкін з дітьми та Пугачовою виїхали з Росії до Ізраїлю. Наразі Галкін дає концерти за кордоном. А до цього зі своїх виступів частину коштів передав на допомогу українцям.

Нагадаємо, що у вересні Мін'юст Росії визнав Максима Галкіна іноагентом за те, що він неодноразово висловлювався на підтримку українців та критикував окупаційні вчинки РФ.

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