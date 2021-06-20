Галкін та Пугачова приголомшили пристрасним поцілунком на святкуванні 45-річчя шоумена

Днями артист гучно відсвяткував день народження.

Російський шоумен Максим Галкін днями гучно відсвяткував день народження.

Артисту виповнилося 45 років. З цієї нагоди зірка влаштував вечірку в елітному московському ресторані, куди запросив низку зірок, зокрема, Миколу Баскова, Жасмін, Лайму Вайкуле та інших.

Поруч була і кохана дружина Алла Пугачова. Примадонна зворушливо звернулася до обранця.

"Я тобі кажу це кожного дня. І ще раз скажу: "Я тебе дуже-дуже кохаю!". Кожного дня я дякую небесам за те, що ти прийшов у моє життя. Я ж весь час була на сцені і була впевнена, що сцена мене зв’яже з кимось. І я весь час помилялася, то концертний директор, то співаки… Виявляється, у мене пародист і сцена мені дала тебе. Я бачила тебе у сні, я знала, що ти до мене прийдеш і зробиш моє життя дивовижним", - привітала чоловіка 72-річна Пугачова.

Наприкінці вечірки винесли величезний торт. Не встиг іменинник поласувати смаколиком, як гості почали скандувати "Гірко!". Галкін публічно і пристрасно поцілував дружину в губи. Ролик, який записала Анастасія Івлєєва, опублікував фанклуб співачки.

Фани були ошелешені такою пристрастю та почали писати в коментарях, що пара, як молодята.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін зачарував виглядом 72-річної Пугачової у мінішортах та приспущеній кофтинці. Родина шоумена привітала його з 45-річчям.

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