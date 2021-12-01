Галкін у кумедній шапочці показав, як з Пугачовою підготувався до Нового року

Галкін у кумедній шапочці показав, як з Пугачовою підготувався до Нового року

Подружжя вже прикрасило подвір'я свого замку.

Російський шоумен Максим Галкін, та його дружина, примадонна Алла Пугачова вже підготувалися до Нового року.

Про це артист розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram. Галкін запостив декілька коротких відео, де демонструє, як вони з Пугачовою прикрасили подвір'я свого замку у селі Грязь. Зіркове подружжя біля входу встановило дві білі прикрашені ялинки, а над дверима повішали прикрасу з гілок ялинки.

instagram.com/maxgalkinru

instagram.com/maxgalkinru

instagram.com/maxgalkinru

Потішив шоумен прихильників і своїм зовнішнім виглядом. У сторіз Галкін знімаввідео у кумедному головному уборі: "Просто вже Новий рік практично, а шапочка яка у мене модна, м", - каже у ролику Галкін.

instagram.com/maxgalkinru

Антуражу відео гумориста додав густий сніг, який якраз йшов у момент знімань.

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