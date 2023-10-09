Галкін у відео вперше прокоментував, де перебуває з Пугачовою

Російський гуморист Максим Галкін вперше прокоментував, де зараз перебуває разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, та їхніми 10-річними дітьми.

До слова, у Мережі з'явилися чутки, що подружжя нібито 8 жовтня виїхав з Ізраїлю, який атакувало палестинське бойове угрупування ХАМАС. У своєму Instagram гуморист опублікував відео, в якому пояснив, де насправді перебуває. За словами шоумена, вони всією родиною залишилися в Ізраїлі та не планують нікуди їхати.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Ми обрали Ізраїль, тому що я дуже люблю цю країну, тому що мені тут спокійно, тому що ми з Аллою почуваємося тут своїми, не чужими. Також як ми завжди почувалися в Росії. Я - єврей по мамі, це частина мене, тому ми обрали Ізраїль. Жодної хвилини про це не пошкодували. І сьогодні, в ці тяжкі і сумні для Ізраїлю дні, ми тут. Ми навіть не розглядали можливість кудись поїхати, хоча вона є. Полетіти можна, але ми не летимо. Ми з Аллою і наші діти – ми можемо підтримати народ Ізраїлю", - прокоментував Галкін.

Також шоумен розповів, що нині в районі, де вони живуть, відносно спокійно, хоча до цього декілька днів лунали сирени.

Максим Галкін відповів, де перебуває з Пугачовою та дітьми

"Сьогодні у нас понеділок. Нині в Ізраїлі відносно тихо в тому районі, де живемо ми. До цього були декілька днів сирени. Я записую це відео, щоб роз'яснити та спростувати деякі чутки. Для мене це важливо", - додав Галкін.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою та дітьми живе в Ізраїлі. 7 жовтня країну атакували палестинські бойовики ХАМАС. Російські пропагандисти одразу ж почали поширювати плітки про Галкіна та Пугачову. Зокрема, вони заявили, що подружжя поспіхом тікало з Ізраїлю.

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