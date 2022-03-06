Галкін відповів росіянам, які критикують його через підтримку України: "Промийте мізки"

Артист публічно говорить про те, що Росія напала на Україну.
Російський шоумен Максим Галкін одним із перших російських артистів, який висловився проти війни в Україні.
Артист публічно писав про те, що немає жодного виправдання війні. Українці дякували Галкіну за підтримку, а от деякі росіяни критикували його через це. Якщо раніше співак утримувався від коментарів, то нині ж вирішив відповісти на критику.
Під новим дописом співака в Instagram одна користувачка написала, що "Максим напевно б зрадів, коли НАТО б напало на Росію". На що шоумен порадив їй "промити мізки під колодязною водою".
Також Галкіну написали, що "розчарувалися у ньому", і натякнули, що після таких його висловлювань, він може закінчувати кар'єру в Росії. Артист відповів, що "це не найгірший кінець для кар'єри".
Один користувач написав Галкіну, що інші відомі люди Росії не відвернулися від країни, на відміну від нього, а також сказав співаку, що "він просто пил". Шоумен же зазначив, що "можливо, він і пил. Але він не хоче, щоб гинули люди".
Також Галкіну спробували дорікнути за те, що свою кар'єру він побудував саме в Росії. Артист відповів, що сплачував державі податки і, як і кожен громадянин, має право на власну думку, навіть якщо вона комусь не подобається.
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Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.