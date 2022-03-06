Галкін відповів росіянам, які критикують його через підтримку України: "Промийте мізки"

Артист публічно говорить про те, що Росія напала на Україну.

Російський шоумен Максим Галкін одним із перших російських артистів, який висловився проти війни в Україні.

Артист публічно писав про те, що немає жодного виправдання війні. Українці дякували Галкіну за підтримку, а от деякі росіяни критикували його через це. Якщо раніше співак утримувався від коментарів, то нині ж вирішив відповісти на критику.

Під новим дописом співака в Instagram одна користувачка написала, що "Максим напевно б зрадів, коли НАТО б напало на Росію". На що шоумен порадив їй "промити мізки під колодязною водою".

Також Галкіну написали, що "розчарувалися у ньому", і натякнули, що після таких його висловлювань, він може закінчувати кар'єру в Росії. Артист відповів, що "це не найгірший кінець для кар'єри".

Один користувач написав Галкіну, що інші відомі люди Росії не відвернулися від країни, на відміну від нього, а також сказав співаку, що "він просто пил". Шоумен же зазначив, що "можливо, він і пил. Але він не хоче, щоб гинули люди".

Також Галкіну спробували дорікнути за те, що свою кар'єру він побудував саме в Росії. Артист відповів, що сплачував державі податки і, як і кожен громадянин, має право на власну думку, навіть якщо вона комусь не подобається.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.