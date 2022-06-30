Галкін висміяв Міхалкова, назвавши путініста "пургоносом": "У голові великий волохатий джміль"

Російський гуморист Максим Галкін під час чергового виступу в Ізраїлі вкотре висміяв путіністів.

Шоумен, який не так давно запропонував встановити президенту РФ пам'ятник у центрі Москви висотою у 300 метрів, цього разу покепкував з режисера Микити Міхалкова.

Його Галкін порівняв із телеведучим Володимиром Соловйовим і зазначив, що пропагандист уже "жене пургу", а не бісів. До слова, у режисера є шоу "Бесогон".

Відповідне відео виступу з'явилося в Мережі.

"З окремого перону урочисто рушив Микита Сергійович Міхалков. Це взагалі рідкісний "бісогон", звичайно. Хоча він уже не бісів жене, а пургу. Чистий "пургонос". Якщо у Соловйова в голові таргани, то у Міхалкова - великий волохатий джміль", - сказав гуморист.

Нагадаємо, ще у березні Україна оголосила у міжнародний розшук російського режисера та актора Микиту Міхалкова через підтримку російської війни.

Читайте також: