Галкін висміяв Міхалкова, назвавши путініста "пургоносом": "У голові великий волохатий джміль"

Російський гуморист Максим Галкін під час чергового виступу в Ізраїлі вкотре висміяв путіністів.
Шоумен, який не так давно запропонував встановити президенту РФ пам'ятник у центрі Москви висотою у 300 метрів, цього разу покепкував з режисера Микити Міхалкова.
Його Галкін порівняв із телеведучим Володимиром Соловйовим і зазначив, що пропагандист уже "жене пургу", а не бісів. До слова, у режисера є шоу "Бесогон".
Відповідне відео виступу з'явилося в Мережі.
"З окремого перону урочисто рушив Микита Сергійович Міхалков. Це взагалі рідкісний "бісогон", звичайно. Хоча він уже не бісів жене, а пургу. Чистий "пургонос". Якщо у Соловйова в голові таргани, то у Міхалкова - великий волохатий джміль", - сказав гуморист.
Нагадаємо, ще у березні Україна оголосила у міжнародний розшук російського режисера та актора Микиту Міхалкова через підтримку російської війни.
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