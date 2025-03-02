Галкін захопив молодим виглядом Пугачової і показав, як вона з двійнятами з роками змінювалася

Російський гуморист Максим Галкін захопив молодим виглядом дружини, співачки Алли Пугачової, і показав, як вона разом із їхніми дітьми змінювалася з роками.

У своєму Instagram комік опублікував серію тематичних світлин. Річ у тім, що щороку, першої неділі весни, подружжя святкує День жовтих квітів. Це свято закохані вигадала самі і не зраджують свою традицію. Тож, у фотоблогу Максим Галкін привітав дружину з особливим днем.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Вітаю мою кохану з її святом Жовтих квітів, з першою неділею весни!" – звернувся до дружини гуморист.

Окрім того, Максим Галкін показав різноманітні родинні фото. Зокрема, він опублікував світлини Алли Пугачової, де вона зображена серед квітів, де були, звичайно ж, і жовті.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також гуморист показав артистку разом із їхніми дітьми. Кадр був зроблений, коли двійнята, яким зараз 11 років, були значно молодшими. Тож, можна розгледіти, як Гаррі та Ліза з роками змінилися.

Алла Пугачова з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показав 11-річну доньку в незвичайному образі. Ліза саме обирала вбрання для карнавалу.

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