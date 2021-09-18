Галкін захопив відео, як двійнята вітали його та Пугачову у свій день народження

Лізі та Гаррі виповнилося 8 років.

У зіркового подружжя Максима Галкіна і Алли Пугачової є чудова нагода для вечірки.

Так, їхнім двійнятам 18 вересня виповнюється 8 років. З цієї нагоди іменинники вирішили потішити подарунками не лише одне одного, а й своїх батьків. Традиційно це були вироби своїми руками. Гаррі та Ліза вручили картини: татові з барвистою рибкою, а мамі – з квіточками. Також двійнята приготували мінівиступ та зачитали вірш. Оскільки діти соромляться камери, гуморист вирішив таємно зняти урочистий момент.

У відповідь батьки піднесли Лізі та Гаррі святковий торт, а потім сім’я поїхала по крамницях обирати дітям подарунки.

У коментарях користувачі зазначили, що діти у пари – фантастичні.

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