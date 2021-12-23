Галкін згадав кумедну історію, як Пугачова ганяла Моїсеєва через напівоголеного гімнаста

Тоді примадонна дуже розлютилася на колегу.

Гуморист Максим Галкін пригадав кумедну історію, яка трапилася 10 років тому.

Тоді в київському Палаці Спорту дружина Галкіна, російська примадонна Алла Пугачова знімала свій концерт "Різдвяні зустрічі". У ньому був задіяний й друг та колега зірки, співак Борис Моїсеєв.

"У нього був номер. Він співав трагічну пісню, нічого зайвого, все дуже стримано. Алла сидить у залі, дивиться номер, постановка то Бориса, він все привіз. І тут вона бачить після першого куплету падає зверху канат, і на цьому канаті такий, напівоголений гімнаст підкачаний, в якихось рейтузах, таке трохи," пілон-шоу", - пригадав Галкін.

Максим зізнався, що Алла очманіла від цього фрагменту під час виступу Моїсеєва. Й хоча співак пояснив, що гімнаст уособлює ангела, Пугачова вирішила, що для номеру Бориса він не підходить і віддала його Світлані Лободі.

Алла Пугачова та Борис Моїсеєв / instagram.com/bmoiseevpro

Постановку з Лободою і гімнастом відрепетирували, однак під час самого концерту, коли над Лободою впав канат, гімнаст на ньому не з'явився.

"Сказати, що Алла була розлючена, не сказати нічого. Це було сприйнято як саботаж. Що гімнаст спеціально не спустився до Світлани Лободи. Забігаючи наперед скажу, що номер перезняли вже без публіки, Світлана заспівала, Алла змусила гімнаста спуститися і в ефірі гімнаст був", - поділився Галкін.

Також шоумен розповів, як Моїсеєв ховався за його спиною від розлюченої Пугачової:

"Я чую, Алла йшла з-за лаштунків, просто буря насувається: "Де він? Я тобі влаштую. Де цей гівнюк?". Боря перелякався, натягнув на себе якусь в'язану шапку, заховався за якимись артистами, заховався за моєю спиною", - пригадав гуморист.

Врешті, згодом пристрасті притихли, Моїсеєв вибачився і Пугачова йому пробачила.

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