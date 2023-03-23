Галкін жорстко пройшовся по артистах-путіністах: "Бачу, вже Доліна поміж надгробками повзе"

Російський гуморист Максим Галкін, який в рф визнаний "іноагентом" через публічне засудження кривавої політики путіна і підтримку України, видав черговий шедевр.

Цього разу, під час свого концерту у Сполучених Штатах Галкін пройшовся по путінських прихвостнях – Сергію Лазарєву, Поліні Гагаріній, Shaman та одеситці Ларисі Доліній.

Зі сцени Галкін зазначив, що нове покоління російських артистів наступає на п'яти своїм попередникам: "Вони вже більше стараються. Вони розсовують ширше і лижуть глибше".

Згадав гуморист співака Shaman і його пісню "Встанем": "От він зараз ходить: "Встанем! Встанем!" Буде суд в Гаазі, співатиме: "Сядем!". ЛГБТ-група до нього приєдналася, стоять ззаду, допомагають, прилаштувалися. Лазарєв тут же, і Гагаріна: "Встанем!". Обличчя перекошені. Мені такий страшний сон після цього наснився", - поділився Галкін.

Гуморист розповів, що уві сні йому наснилося, що він йшов кладовищем і десь з-під землі почув: "Встанем!":

"І руки так і лізуть до мене. Бачу, вже Доліна поміж надгробками повзе. І я до церкви побіг, перед вівтарем на коліна бухаюсь. Бачу, батюшка службу веде, але він спиною до мене. Я кажу: "Пробач мені, господи, що я їх всіх зображував, путіна перекривлював, над медвєдєвим сміявся, висміював рогозіна, скабєєву, симонян. Прости Господи". Смикаю батюшку за рясу. А він так повертається і говорить: "Бог пробачить, а я не пробачу! Гойда!". А це Охлобистін", - розповів деталі свого страшного сну Галкін.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін висміяв пропагандистку Ольгу Скабєєву. Після чого у путіністки сталася істерика і вона звинуватила гумориста в тому, що він закликає її вбити.

Читайте також: