Галкін жорстко висміяв Путіна і запропонував йому поставити 300-метровий пам'ятник

Російський гуморист Максим Галкін під час одного зі своїх виступів в Ізраїлі жорстко пройшовся по президенту РФ Володимиру Путіну.

Під час свого виступу Максим Галкін назвав Путіна "генеральним вождем Російської Соціалістичної Імперії".

Гуморист також запропонував встановити президенту РФ пам'ятник у центрі Москви висотою у 300 метрів та описав, який вигляд він міг би мати:

"Щоб підводний човен у натуральну величину, на ньому батискаф, на батискафі винищувач, на винищувачі ЛАДА "Калина", на ЛАДі "Калині" стоїть Путін у кімоно, в хокейному шоломі, в одній руці амфора, в іншій – журавлі. Ззаду в нього, трохи нижче спини, рукою Шевчука написано "Батьківщина". Все це тримають урядовці, прості селяни, робітники, а над усіма ними золотий напис "Подобається, не подобається - терпи мене, красуне". Ось це був би розмах", - сказав Галкін.

Присутні у залі не стримували гучного сміху і зустріли жарти Галкіна гучними оваціями.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України Максим Галкін разом ыз дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми виїхав до Ізраїлю. Галкін активно підтримує Україну. Зокрема, зі своїх концертів в Ізраїлі артист частину виручених коштів надсилає благодійним фондам, які допомагають біженцям з України.

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