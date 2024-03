Ганна Маляр зізналась, як війна вплинула на її шлюб: "Зараз я не та, з якою одружувався мій чоловік"

Вчора, 3 березня, на телеканалі "1+1 Україна" відбулася прем'єра проєкту "Пісня мого життя" із ведучою Катериною Осадчою.

У першому епізоді з'явилися ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр, зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко, співачка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та військовослужбовець Олександр Ляшук з котом на прізвисько Шайба. Під час випуску герої розповіли про пісні, які асоціюються у них з певними моментами життя.

Кадри з проєкту "Пісня мого життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Актор Андрій Ісаєнко розповів щемливу історію зі свого життя, яка змусила глядачів у залі розчулитися до сліз. Андрій загадав пісню гурту Скрябін - "Старі фотографії" - і поділився, що ця композиція є саундтреком його дитинства, але водночас нагадує про одну з найбільш болісних втрат.

"У Запоріжжі в мене був найкращий друг, якого звали Андрєм. Він був тією єдиною людиною, з якою я міг говорити про все на світі. Коли я почув цю пісню вперше, то відразу зрозумів, що вона асоціюється з Андрієм. Два роки тому, коли почалася війна, ми з театром на Подолі були в Ризі. На свій 36-й день народження він зателефонував мені і сказав: "Чомусь я відчуваю, що маю зателефонувати всім близьким". Через два дні мені написав ще один наш друг, що Андрій помер. На жаль, через виставу я не зміг поїхати на похорон. Того дня я зайшов до магазину і в когось з телефону заграла саме ця пісня", - розповів Андрій Ісаєнко.

Кадри з проєкту "Пісня мого життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наступною про свою пісню розповіла Ганна Маляр. Ексзаступниця міністра оборони України загадала пісню, яка є саундтреком до фільму "Красуня" гурту Roxette - It Must Have Been Love.

"У підлітковому віці я була членом київського клубу фанатів гурту Roxette. Я збирала свою колекцію з касет і матеріалів про цю групу. Я мріяла потрапити на їхній концерт, і моя мрія здійснилася. Мені було 30 років, коли я сиділа у першому ряду під час виступу Roxette у Києві. Пам'ятаю свої відчуття тоді, адже в першому ряду зібралися вже дорослі фани цього проєкту. Для мене той концерт був прикладом міцності людини, адже тоді солістка виступала майже дві години без перерви після того, як їй зробили операцію на мозку", - пригадала Ганна Маляр.

Кадри з проєкту "Пісня мого життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До студії Ганна принесла коробку з частиною матеріалів, які змогла зберегти. У колекції залишилися касети, вирізки з журналів і пісенник, записи в якому датуються 1 січня 1990 року.

Поділилася Ганна Маляр і історією стосунків зі своїм чоловіком. Катерина Осадча запитала у Ганни, чи пов'язує вона одну з пісень гурту з коханим, на що вона відповіла ствердно.

"Звісно, всі пісні, які пов'язані з побаченнями, ми вважаємо своїми. Ми з чоловіком досі разом, але війна не обійшла випробовуваннями нашу родину. Моя робота, звісно, наклала відбиток на характер. Зараз я не та Аня, з якою одружився мій чоловік. Це дві різні людини. Знаю точно, що ті люди, які пройшли фронт, змінюються, і коли вони побачаться зі своїми рідними, то теж усвідомлять, що це не та людина, з якою вони починали стосунки. Тому ми з чоловіком долали певні речі, адже потрібно сприймати людину іншою в тих обставинах, в які вона потрапила", - поділилася Ганна.

Кадри з проєкту "Пісня мого життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, саундтреком самої програми "Пісня мого життя" стала композиція "Говори" співачки Марти Липчей, і саме завдяки ініціативі Марти в проєкті з'явилася особлива благодійна рубрика під назвою "Мрія заради життя". У ній на телеглядачів чекає 10 окремих історій про звичайних людей, які надихають всю Україну. Це історії військових, волонтерів, психологів, а також людей, які були на фронті чи бачили війну на власні очі. У кожному епізоді Марта Липчей та ведуча проєкту Катерина Осадча за підтримки мецената Андрія Мацоли роблять конкретні справи для героїв рубрики. Для них це часто справжні маленькі дива, які допомагають здійснити їхні мрії.

Дивіться прем'єру "Пісні мого життя" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

