Ганна Різатдінова пригадала, як народжувала сина: "Чекала півтори години на лікарів"

Знаменитість народила сина 2017 року.

Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова розповіла, як минули її пологи.

Знаменитість говорить, що дуже хотіла, аби в неї народилася дівчинка. Тому, коли вона дізналась, що вагітна хлопчиком, то розгубилась. Окрім цього, зірка дуже хвилювалась.

"Всю вагітність я намагалася підготувати себе до цього: читала книги про материнство, переглянула багато лекцій. Але це не допомагало мені налаштуватися. Тоді я зрозуміла — треба просто довіритись природі, слухати лише свій внутрішній голос", - поділилась спортсменка.

Ганна пригадує, що вона мала народити 1 листопада 2017 року, втім, хлопчик з’явився на світ аж 12.

Син Ганни Різатдінової / instagram.com/anna_rizatdinova

"Ми з батьками гуляли парком у Барселоні, як раптово я відчула, що відійшли води. Ми одразу поїхали до лікарні. Це був вихідний день і, як на зло, повна сієста. Нам довелося чекати на лікарів ще півтори години", - пригадує знаменитість.

Втім, Ганна запевняє, що пологи були легкими та безболісними.

"Це назавжди залишиться у моїй пам'яті! Я його дочекалася, почула цей голосок і зрозуміла: мій найулюбленіший чоловічок поруч!" - додала зірка.

Ганна Різатдінова з сином / instagram.com/anna_rizatdinova

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