Ганна Різатдінова приголомшила заявою про роман з учасником "Танців з зірками" Мельником

Також спортсменка розповіла про романтичні стосунки з чоловіками після розриву з Олександром Онищенком.

Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова, яка раніше заговорила про маму в Криму, розкрила правду про роман із футболістом Сергієм Мельником.

Знаменитість брала участь у проєкті "Танці з зірками" 2019 року, а спортсмен – 2020 року. Тим не менш, парі випала нагода разом станцювати на паркеті. 2020 року гімнастка та футболіст почали активно розповідати про свої романтичні стосунки. Однак в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Різатдінова заявила, що насправді жодного роману між ними не було, а все це була лиш вигадана історія.

"Сергій Мельник… Ні! Це не було по-справжньому, можу сказати так. Ми класно танцювали, ми дуже класно прожили якийсь певний момент, але ні!" – запевнила спортсменка.

Ганна Різатдінова та Сергій Мельник / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ганна Різатдінова також додала, що з її партером на "Танцях з зірками", хореографом Олександром Прохоровим, у неї теж не було стосунків. Зокрема, вони лише приятелювали: "Саня Прохоров, це мій партнер по танцях. Ні, з Санею в мене також класні стосунки, але дружні".

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров

Гімнастка додала, що після розриву з олігархом Олександром Онищенком намагалася побудувати особисте життя, однак стосунки не складалися. За словами Різатдінової, це все тому, що їй просто ще не зустрілася саме її людина.

"Були стосунки з чоловіками (після розриву з Онищенком – прим. ред.), але можу сказати, що поки це не ця людина, яка мені потрібна", - додала спортсменка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова розповіла, як проблеми зі здоров'ям змусили її повернутися до України під час війни. Знаменитість пояснила, чому не могла перебувати в Іспанії.

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