Ганна Різатдінова про стосунки з мамою, яка залишилася в Криму: "В нас одне прізвище, але ми різні люди"

Відома гімнастка зізналася, що їй набридло всім говорити, що у неї все добре.

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова вперше розповість про стосунки зі своєю мамою, яка залишилася у тимчасово окупованому Криму.

Відверто про своє життя гімнастка заговорить у новому сезоні програми ЖВЛ про знаменитостей – проєкт стартує 27 лютого об 11:00 на телеканалі "1+1 Україна". Як зізналася Різатдінова, їй набридло всім говорити, що у неї все гаразд:

"Я дуже втомилася говорити всім, що у мене все добре, тому сьогодні я буду максимально відвертою. Чи я щаслива? Ні. Мені 29 років, і за весь цей час у мене жодного дня не було родини. Моя мама залишилася в тимчасово окупованому Криму, і в мене кожен день в голові запитання: "Як так сталося, що ти досі там?". Так, в нас одне прізвище, але ми різні люди", – зізналася спортсменка.

Ганна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Окрім Різатдінової героями першого випуску нового сезону ЖВЛ стануть: парамедикиня Мар'яна Мамонова, яку за декілька днів до народження дитини звільнили з російського полону, відомий співак та хітмейкер Артем Пивоваров, який поділиться розповіддю про найскладніші концерти в його житті, а також актор Тарас Цимбалюк, який ексклюзивно розповість про нові стосунки з екс-учасницею шоу про кохання.

Артем Пивоваров

У ексклюзивному сюжеті ведучий Олексій Суханов розповість про те, як його прийняли в родині ведучих 1+1. Олексій прокоментує старт нового токшоу "Говорить вся країна" на каналі "1+1 Україна" та відкриє завісу особистого життя.

Також ексклюзивно для ЖВЛ ситуацію щодо розлучення відомої блогерки Аліни Шаманської та українського режисера і продюсера Руслана Ханумака прокоментувала інша блогерка Ганна Алхім, яку підписники називають розлучницею. Що відповіла зірка на такі закиди, дивіться в ефірі ЖВЛ.

Ведучими нового сезону ЖВЛ стали ведучий каналу 1+1 Тімур Мірошниченко та українська співачка Віра Кекелія.

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