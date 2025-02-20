Ганна Різатдінова розповіла, як до війни вивчила українську і що вплинуло на її рішення

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова, яка раніше висловилася про колишнього обранця-олігарха, розповіла, як ще до початку повномасштабної війни вивчила українську мову та що вплинуло на її рішення.

Спортсменка виросла в російськомовному середовищі. Тож, саме цією мовою вона й спілкувалася, а от українську майже не використовувала. Однак на проєкті "Танці з зірками, де Різатдінова брала участь 2019 року, гімнастка стикнулася з проблемою. Річ у тім, що шоу було повністю українськомовним. Тим часом у Ганни виникали з цим проблеми. Коли її колегам було достатньо декілька годин для запису "щоденника", то в неї на це йшло 5-6. Гімнастка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що її це неабияк дратувало.

Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я з Криму. Ще 2019 року я не розмовляла українською мовою. Це правда. Я пам'ятаю, щоденники "Танців з зірками" ми записували… Колеги записали за годину і пішли тренуватися. Вся знімальна команда знала: Різатдінова - це на годин 5-6. Ми спочатку мою думку російською складали. Далі мені казали, як це буде українською. Я це переписувала українською. Там були помилки, це був жах!" – поділилася спортсменка.

Тож, після завершення "Танців з зірками" Ганна Різатдінова серйозно взялася за вивчення української мови. Знаменитість знайшла собі викладача, з яким працювала пів року. Вивчення української мови гімнастці давалося складно, однак вона це зробила та неабияк пишається собою.

Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я працювала. Я пів року працювала з викладачем саме української мови. Це було неймовірно тяжко. Це було після "Танців". Мене дратувало просто, що мені це заважає. І я пішла, і я вивчила її. Я цим дуже пишаюся", - додала спортсменка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, нещодавно Ганна Різатдінова розповіла, як стосунки з олігархом зіпсували їй репутацію. Також гімнастка зізналась, що її пригнічувало під час роману з Олександром Онищенком.

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