Ганна Різатдінова та Віра Кекелія розповіли, як їх жорстоко цькували через фігуру

Ганна Різатдінова та Віра Кекелія розповіли, як їх жорстоко цькували через фігуру

Зірки поділилися історіями у серії відвертих відео #Красивасерцем на підтримку серіалу "Моя улюблена Страшко".

30 серпня о 20:45 відбулась прем'єра серіалу "Моя улюблена Страшко".

Українськомовний серіал розповідає історію Насті Глушко - талановитої розумниці, перфекціоністки, щирої і доброї дівчини. Протягом серіалу Настя буде вчитися цінувати себе, приймати, не ховати навіть від себе свої справжні цілі, і спробує повірити у взаємну любов.

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У продовженні флешмобу #Красивасерцем команда 1+1 підготувала ексклюзивні інтерв'ю з шістьма зірками: MELOVIN, Андре Таном, Ганною Різатдіновою, Стасею Ровінською, Вірою Кекелією та зіркою серіалу "Моя улюблена Страшко" Іриною Поплавською.

Олімпійська призерка та чемпіонка світу з гімнастики Ганна Різатдінова розповіла, що тренери одразу сказали батькам: нічого видатного у спорті з дівчинки не вийде через її фігуру. Попри усю невіру оточення, Ганна активно займалася, а у 14 років її покликали тренуватись до Києва. Проте, високі місця Різатдінова не посідала. Дійшло навіть до того, що майбутня чемпіонка почала вести щоденник, у якому нотувала свої переживання.

Ганна Різатдінова / пресслужба каналу "1+1"

"Я почала писати свої думки в особистому щоденнику. Я знайшла його і перечитувала усе, що туди писала. І була шокована, бо доходило до того, що однією з цитат у щоденнику була: "Боже, будь ласка, зроби мої ноги довшими. Для мене це так важливо, щоб у мене все вийшло у гімнастиці. І без гарних ніг у мене нічого не вийде". Це був комплекс і я дійсно думала, що саме довгі ноги допоможуть мені на шляху до завоювання медалі", - відверто розповіла Різатдінова.

Олімпійська призерка впевнена, що талант – це не гарна зовнішність, усмішка чи довгі ноги, а працьовитість. Будь-який мінус можна подати як індивідуальність, адже краса - всередині кожного з нас.

Співачка, акторка "Жіночого кварталу" та ведуча "ЖВЛ" Віра Кекелія не з чуток знає про булінг через зовнішній вигляд. У підлітковому віці фігура ведучої швидко сформувалась. Тому у 13 років її жіночні форми виділялась серед інших дівчат. Через це хлопці ображали Кекелію. Тому Віра довго не сприймала власне тіло, пробігала повз дзеркала, щоб не бачити себе у відображенні.

Віра Кекелія / пресслужба каналу "1+1"

"У школі дівчата швидше розвиваються, ніж хлопці. І вони намагалися самоствердитися через образи. Називали "корова", "кобила", "здорова"… Мені на той момент було 13 років. Я дивилась і хотіла закривати очі руками", - поділилась Віра Кекелія.

Це призвело до того, що у старших класах ведуча схудла настільки, що її не впізнали класний керівник та однокласники.

Захоплення музикою подарувало новий ковток віри у себе. Кекелія мріяла стати співачкою, проте батьки не вважали це серйозною професією. Через це вона вступила до ВНЗ на економіста, а тиск батьків та внутрішня невпевненість зробили своє, адже декілька разів майбутня зірка кидала музику. Проте, співачка зуміла впоратись з усіма внутрішніми протиріччями та досягти успіху.

До флешмобу #Красивасерцем у соцмережах може приєднатись кожен охочий. Окрім того, у Instagram існує щоденник головної героїні Насті Глушко під назвою ya_ne_strashko, де можна прочитати пости від героїні, життєві історії зірок та поради психологів щодо різних життєвих ситуацій.

Якщо ви стикаєтеся із проявами насилля, зателефонуйте на Національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером телефону 116 111 з мобільного або 0 800 500 225 зі стаціонарного. Або за номером 15-47 у державну гарячу лінію для потерпілих від домашнього насилля.

Флешмоб відбувається за підтримки Громадської правозахисної організації Ла Страда, яка працює для забезпечення ґендерної рівності, миробудування, запобігання ґендерно зумовленому насильству, зокрема, домашньому насильству, забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню стандартів прав людини в усіх сферах життя суспільства та держави.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" зізналася, що в школі її цькували через зміну голосу. Також у юнацтві подруга артистки висміяла її бажання стати акторкою.

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