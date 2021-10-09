Ганна Різатдінова у боді розкуто потанцювала на камеру та засвітила пружні сіднички

Зірка показала ефектне відео.

Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова вкотре приголомшила користувачів своїм ідеальним тілом.

На сторінці в Instagram учасниця "Танців з зірками" розмістила відео, на якому розкуто танцює у боді та кросівках. Спортсменка захопила пластикою, стрункою фігурою та пружними сідничками.

"Як би я не намагалася робити перерву в тренуваннях, у результаті всі дороги все одно ведуть до зали! Після 17 років в гімнастиці я відчула, що втомилася - більше не могла жити в шаленому ритмі "дім-тренування-дім". Я ніколи не йшла остаточно зі спорту - вела майстер-класи по всьому світу, трохи пізніше потрапила в "Танці з зірками", де кайфувала від забутих навантажень і, звичайно, від нової себе. Для мене спорт - це постійний рух. Спорт – це життя", – заявила зірка.

Зі свого боку, фоловери зробили Ганні низку компліментів: "Суперова", "Ефектно і заворожуюче", "Неймовірно гаряче та красиво".

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