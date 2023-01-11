Ганна Різатдінова у сексі-комбінезоні засвітила бюст та заговорила про нового коханого

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова потішила прихильників новим пікантним фото.

На сторінці в Instagram гімнастка розмістила світлину, на якій зображена в пікантному обтислому комбінезоні чорного кольору з відвертим вирізом, який дещо оголив бюст знаменитості.

Під фотографією Ганна поділилася порадами, як можна привести свою фігуру до ладу після новорічного застілля. Зокрема, Різатдінова радить нормалізувати харчування і відновити рухову активність.

Ганна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Згадуємо про дану собі обіцянку після наступу Нового року робити ранкову зарядку і трохи ускладнюємо завдання – без походів до спортзалів чи фітнес-центрів починаємо займатися з індивідуальним "тренером" безпосередньо вдома. Сучасні мобільні програми дозволяють відповідно до рівня підготовки обрати програму тренувань і контролювати її виконання за допомогою відеопідказок (абсолютно безкоштовно). Не забуваємо і про елементарну необхідність прогулянок на свіжому повітрі. Увімкніть у свій раціон щодня 30 г клітковини або 50 г висівок. Це допоможе вивести токсини. Реально працює!" – зазначила гімнастка.

Окрім того, Ганна, даючи поради, як повернути свою форму, заговорила й про особисте життя. Так, Різатдінова зазначила, що варто вранці натщесерце пити склянку теплої води з лимоном, і додала, що такої звички її навчив бойфренд:

"Щоранку треба пити одну склянку детокс-води, якщо по простому - вода з лимоном. Мій молодий чоловік навчив мене цієї звички. Якщо робити це щодня, то ви відчуєте, як швидко налагодиться робота шлунково-кишкового тракту та активізується метаболізм", - сказала знаменитість.

Нагадаємо, що в червні минулого року Ганна Різатдінова ділилася, що її серце зайняте. Гімнастка поки не розсекречує, хто саме її підкорив, втім зізналася, що закохана і дуже щаслива.

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