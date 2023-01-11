Ганна Різатдінова у сексі-комбінезоні засвітила бюст та заговорила про нового коханого

Гімнастка поділилася лайфгаком, як привести фігуру до ладу після новорічних свят.
Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова потішила прихильників новим пікантним фото.
На сторінці в Instagram гімнастка розмістила світлину, на якій зображена в пікантному обтислому комбінезоні чорного кольору з відвертим вирізом, який дещо оголив бюст знаменитості.
Під фотографією Ганна поділилася порадами, як можна привести свою фігуру до ладу після новорічного застілля. Зокрема, Різатдінова радить нормалізувати харчування і відновити рухову активність.
"Згадуємо про дану собі обіцянку після наступу Нового року робити ранкову зарядку і трохи ускладнюємо завдання – без походів до спортзалів чи фітнес-центрів починаємо займатися з індивідуальним "тренером" безпосередньо вдома. Сучасні мобільні програми дозволяють відповідно до рівня підготовки обрати програму тренувань і контролювати її виконання за допомогою відеопідказок (абсолютно безкоштовно). Не забуваємо і про елементарну необхідність прогулянок на свіжому повітрі. Увімкніть у свій раціон щодня 30 г клітковини або 50 г висівок. Це допоможе вивести токсини. Реально працює!" – зазначила гімнастка.
Окрім того, Ганна, даючи поради, як повернути свою форму, заговорила й про особисте життя. Так, Різатдінова зазначила, що варто вранці натщесерце пити склянку теплої води з лимоном, і додала, що такої звички її навчив бойфренд:
"Щоранку треба пити одну склянку детокс-води, якщо по простому - вода з лимоном. Мій молодий чоловік навчив мене цієї звички. Якщо робити це щодня, то ви відчуєте, як швидко налагодиться робота шлунково-кишкового тракту та активізується метаболізм", - сказала знаменитість.
Нагадаємо, що в червні минулого року Ганна Різатдінова ділилася, що її серце зайняте. Гімнастка поки не розсекречує, хто саме її підкорив, втім зізналася, що закохана і дуже щаслива.
Читайте також:
- Тіна Кароль у пальті на голе тіло показала, як у Києві без світла знімалася
- Похмурий дворецький із "Венздей" шокував зовнішністю без гриму: який вигляд має актор
- Вагітна Євгенія Емеральд продемонструвала округлий животик та показалася після п'яти крапельниць
- Зірки тоді і зараз: який вигляд мали українські знаменитості до того, як стали популярними