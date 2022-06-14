Ганна Різатдінова вперше розповіла про бойфренда та зізналася, що вони планують весілля

Ганна Різатдінова вперше розповіла про бойфренда та зізналася, що вони планують весілля

Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова поділилася, що нарешті зустріла своє щастя.

Спортсменка зізналася, що більше не самотня. Знаменитість вже рік зустрічається з бойфрендом.

З коханим Ганна познайомилася в Києві. Спочатку у них були професійні стосунки, які згодом переросли в романтичні. Хоча Ганна зізнається, що ще після першої їхньої зустрічі зрозуміла, що нарешті знайшла своє щастя.

"Познайомились у Києві. Він мені написав у соцмережах, якось ми так почали спілкуватися, потім зустрілися. Він мені допомагав з Академією. Якось так вийшло, що ми зрозуміли, що більше не можемо одне без одного. Я пам'ятаю, як після нашої зустрічі я зателефонувала мамі і сказала: "Мамо, все! Це воно!" – розповіла спортсменка "Зірковому шляху".

Ганна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Утім, Різатдінова поки не поспішає розсекречувати, з ким саме зустрічається. Та обіцяє, що після перемоги України у війні, яку розв'язала Росія, обов'язково все розповість.

Зокрема, саме тоді Ганна й зіграє українське весілля зі своїм коханим. Бойфренд поки не освідчувався знаменитості, та в них вже були такі розмови.

"Зараз головне – щоб ми перемогли, повернулися, і тоді я думаю, що буде справжнє українське весілля. Я дуже цього хочу, але після перемоги. Мені ще не освідчувалися. Під час війни були такі думки розписатися в Україні, але це ще думки", - поділилася Ганна.

До речі, чоловік вже й знайшов спільну мову з сином Різатдінової від першого шлюбу. Вони постійно спілкуються через відеозв'язок, адже бойфренд Ганни нині в Україні, а вона ж за кордоном.

Ганна Різатдінова з сином / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"Вони спілкуються, навіть зараз за допомогою відеозв'язку. Для мене, як для мами, це свято", - поділилася Ганна.

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