Ганна Різатдінова здивувала, як через проблеми зі здоров'ям під час війни повернулася до України

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова, яка раніше висловилася про колишнього коханого-олігарха Олександра Онищенка, здивувала, як проблеми зі здоров'ям змусили її під час війни повернутися до України.

З початком повномасштабного російського вторгнення гімнастка виїхала з Києва за кордон. Спортсменка зупинилася в Іспанії. Як розповіла знаменитість в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, син за кордоном почувався чудово, а от її фізичне та моральне здоров'я погіршувалося. Спочатку Різатдінова вважала, що це депресивний стан, викликаний стресом. Однак з часом спортсменці не ставало краще. Тож, через рік проживання в Іспанії гімнастка зібрала речі та повернулася до Києва.

Марічка Падалко та Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Десь рік, плюс-мінус, я вже не пам'ятаю точно, я просто почувалася погано. Фізично, морально, в мене почалися якісь проблеми зі здоров'ям, зі шкірою. Мені здається, голова, тіло, все мені якось говорило, що це не твоє місце. Спочатку я думала, це просто через хвилювання за свою країну. Думала, що це просто стан такої депресії. Потім зрозуміла, що дитині добре, а мені все гірше і гірше. Я просто в якийсь момент припинила слухати друзів, родичів. Просто взяла, зібрала речі і переїхала до Києва", - зізналась Різатдінова.

Гімнастка говорить, що, звісно, хвилювалася за сина, і їй було страшно, адже в Україні триває війна. Однак після повернення до Києва Ганні одразу стало краще. Поліпшився і фізичний, і ментальний стан знаменитості. Різатдінова говорить, що в Іспанії ходила до лікарів та здавала різні аналізи, але проблеми зі здоров'ям припинили її турбувати саме в Україні.

Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я знала, що небезпечно, знала, що страшно. Я все це знала. В мене маленький син. Мені було страшно, але, знову ж таки, я просто вирішила це зробити. Я переїхала, і моє ментальне, фізичне здоров'я, все повернулося до нормального стану. Мені ніхто не допоміг. Я ходила там до лікарів, аналізи здавала, що я тільки не робила. Я повернулася, і тіло мені сказало: "Дякую, Аню, це твоє місце", - поділилася знаменитість.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова заговорила про маму в Криму. Гімнастка зізналась, чи підтримує з нею зв'язок.

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