Ганна Різатдінова здивувала, як через професійний спорт в неї не складається особисте життя

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка раніше розкрила причину повернення до України під час війни, зізналась, чому через професійну спортивну кар'єру не може налагодити особисте життя.

Спортсменка від раннього дитинства займається гімнастикою. Наполеглива праця дала Ганні свої плоди. Знаменитість виборола й не одну медаль, разом із бронзою на Олімпійських іграх. Однак це все не минуло безслідно, про що гімнастка розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко. Від дитинства Різатдінова росла з установками в голові, що нічого немає значення, окрім медалей. Тож, наразі вона працює з психологами та наставниками, аби викорінити це.

"Я зараз проходжу постійно якісь сесії. Я працюю то з психологом, то з наставниками. Не тому, що я хочу розібратися в собі. Мені, от на мій вік, я розумію, що дуже багато якихось моментів, які в мене в голові, які трошечки заважають мені жити…Все було зосереджено на олімпійську медаль, це головна мета. А який мій стан, як мені боляче, як мені важко, як я вже не можу чи ще щось - це було ось там, знаєш, позаду. Зараз я повертаюся до цих моментів, от саме дитинства, юності, і я пропрацьовую це все", - зізналась спортсменка.

Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

Ганна Різатдінова також говорить, що через професійний спорт в неї не складається особисте життя. Зокрема, спортсменка від дитинства жила з установами, що чоловіки їй не потрібні і лише заважають. Гімнастка була переконаною, що відсутність особистого життя – це розплата за олімпійську медаль. Те ж стосується й подруг. За словами гімнастки, близькі люди їй були не потрібні, адже вона була переконана, що вони лише заважатимуть. Тож, наразі це все вона пропрацьовує з психологом.

"Ти не уявляєш, скільки в голові просто якихось таких моментів, наприклад, що моя сплата за олімпійську медаль – це моє особисте життя. От я собі це в голові поставила таку, можна сказати, установу. І я в неї повірила і з цим жила. Медаль - це як розплата за відсутність особистого життя. Чоловіки – це погано, вони мені не потрібні, не треба до мене підходити, ви мені будете заважати. Подруг нема, я так вирішила, що подруг нема, все, не дружіть зі мною. Вони були, але їх було дуже мало", - поділилася спортсменка.

Ганна Різатдінова / Фото: YouTube-канал Марічка

Ганна Різатдінова також зізналась, що від дитинства була впевнена, що вона має наполегливо працювати. Зокрема, їй постійно повторював батько, що нічого легко не дається. Однак наразі спортсменка дає собі іншу установку. Зокрема, Різатдінова переконує себе, що в неї буде інакше, аніж у батька, і що лише вона є режисеркою свого життя.

"Все через важку працю, все в моєму житті я повинна виборювати, в мене не буває легко. Знову ж таки, повернулася до дитинства, ага, це тато мені проговорював все дитинство: "У Різатдінових не може бути все легко". На той момент, ну добре, не може і не може, зате працюємо, зате потім все добре. Зараз я собі кажу, що в мене все легко. От в тата не знаю, а це моє життя, я режисерка свого життя, і в мене все легко, тому що я цього заслуговую", - додала знаменитість.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова висловилася про роман з футболістом Сергієм Мельником. Також гімнастка розкрила, які між ними насправді були почуття.

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