Ганна Різатдінова зізналась, як відреагувала на те, що в Онищенка народилась донька

Також вона розповіла, чи спілкується Олександр з сином.

Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова розповіла, як відреагувала на те, що в її ексчоловіка, олігарха Олександра Онищенка, народилась донька.

Як зізналась спортсменка "Світському життю", вона навіть не здогадувалася, що в її ексчоловіка з’явилась кохана. Втім, з новин Ганна дізналась, що в Олександра народилася донька. Спортсменка говорить, що не очікувала, що це станеться так швидко.

Олександр Онищенко з новою коханою / instagram.com/aleksandr.onyshenko/tagged

"Ми не спілкуємося, і я навіть не знала про те, що в Олександра є дружина чи дівчина. Я не знаю навіть, хто вона. Те, що в нього народилася дівчинка… Я не те, щоб була шокована, але для мене це було: "Вау! Так швидко?". Я це прочитала у новинах. Він написав, що життя продовжується, тому я дуже рада за нього", - поділилася Ганна.

Ганна Різатдінова з сином / instagram.com/anna_rizatdinova

Окрім цього, зірка розповіла, що Олександр не спілкується з їхнім спільним сином – Романом. Вона дуже засмучена через це, адже не розуміє, чому ексчоловік так вирішив.

"Він не спілкується з сином. Я засмучуюся, як нормальна мати. Бо я не розумію, чому так. У мене багато запитань, а не має відповідей", - говорить Ганна.

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