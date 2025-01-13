Гарік Бірча вперше розсекретив, на якому напрямку служить в ЗСУ й чи сумує за акторством

Український шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною роллю у комедійному телесеріалі "Віталька", розповів про свою службу в ЗСУ.

Артист ще з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Утім, будь-які подробиці, де саме він воює, приховував задля безпеки. Проте нещодавно в інтерв'ю "Армія ФМ" привідкрив таємницю й повідомив, що перебуває на Курщині у складі 210-го Окремого штурмового полку. Гарік каже, що за їхнього сприяння було знищено вже понад 50 окупантів.

"У 210-му окремому штурмовому полку. Ми зараз знаходимося на Курщині й там виконуємо бойові завдання. Можемо сказати, що особовим складом нашого підрозділу було знищено понад 50 ворогів", - поділився Бірча.

Гарік Бірча / Фото: instagram.com/garik_bircha

Тим не менш, актор все ще має намір повернутися до творчості. Зокрема, навіть під час служби Гарік у вільну хвилину пише вірші, пісні та гумором підіймає бойовий дух своїх побратимів, з якими почувається на рівних. Щоправда, повертатися до повноцінної акторської кар'єри військовослужбовець планує тільки після перемоги України.

"Ми з усіма військовослужбовцями на рівних спілкуємось. І я сподіваюсь, що інколи можу і підняти настрій, і підтримати, і десь пожартувати. Але це не мої прямі обов'язки – паралельно йдуть. Творчість поки на паузі. Єдине, що я зробив за ці часи, це написав декілька віршів та пісню створили, яка називається "Берлінго 210". А коли буде на часі, скажімо так, я із задоволенням відновлю свою кар'єру. Не знаю, в який бік вона піде, але, звісно, я скучив і за акторством, і за естрадою, і за глядачем, і сподіваюся, так воно і буде. Але це потрібен на нашій землі мир", - підсумував Бірча.

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