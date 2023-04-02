Гарік Бірча вперше за рік повернувся з фронту додому і розповів про службу на передовій

Український шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною роллю у комедійному телесеріалі "Віталька", ще на початку повномасштабної війни встав на захист країни.

В ефірі "Сніданку з 1+1" знаменитість розповів, що пішов на війну добровольцем. Бірча спочатку стояв на захисті Київської області. Далі на базі роти, де служив актор, створили спеціальний батальйон, там Гарік став командиром взводу забезпечення. За рік служби Бірча обійняв посаду головного сержанта.

Гарік Бірча / Фото: instagram.com/garik_bircha

"У мене була строкова служба в лавах Збройних сил України, але це дуже давно було. Як усе трапилося, то дуже швидко все згадав... На самому початку у нас сформувалася окрема спеціальна рота, і ми виконували завдання по захисту Києва та Київської області. Потім на базі цієї спеціальної роти, бо вона з добровольців вся складалася, був створений окремий спеціальний батальйон, і там я вже зайняв посаду командира взводу забезпечення. Відтоді так і займаюся. Звання було – старший сержант, а за рік служби тепер я вже головний сержант", - розповів актор.

Нині ж Гарік Бірча повернувся з фронту додому. Актора на 10 днів відпустили у відпустку. Першою чергою знаменитість зустрівся з рідними. Далі Бірча навіть встиг знятися у "Лізі сміху".

Гарік Бірча про те, як його змінив рік у ЗСУ та участь у проєкті Ліга Сміху - волонтерський десант

"Були можливості раніше приїхати, і командування відпускає, але в мене це перша відпустка. Відчуття круті, дуже радий був побачити близьких, рідних. Звісно, обійняв дружину, розцілував дитину. Потім на "Лігу Сміху" запросили. Переключитися було складно, але, мені здається, пізніше я вже адаптувався, і все стало на свої місця", - поділився актор.

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