Гарік Бірча вперше за тривалий час вийшов на зв'язок: який вигляд має актор-військовий

Український шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною роллю у комедійному телесеріалі "Віталька", вперше за тривалий час вийшов на зв'язок.

Зокрема, артист засвітився у Львові. У місті Бірча зустрівся зі своїм колегою, актором Тарасом Стадницьким, який й опублікував їхнє спільне фото у Facebook. На знімку вони позували на тлі Ратуші.

Як поділився Стадницький, у Бірчі наразі відпустка, тож він приїхав до Львова. Актор показав своєму колезі місто, а також подякував за службу в лавах ЗСУ. До слова, Гарік Бірча служить головним сержантом.

Гарік Бірча і Тарас Стадницький

"На перший погляд Володька зустрів Вітальку. Насправді ж показав трохи Львова головному сержанту ЗСУ Гаріку Бірчі, поки він у відпустці. Дякую за час і за службу", - підписав фото Стадницький.

Зазначимо, Гарік Бірча служить в лавах ЗСУ від 2022 року. На фронт артист вирушив добровольцем. За час служби актор отримав звання головного сержанта ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" Максим Узол отримав повістку до військкомату. Одразу після цього він вирушив на проходження ВЛК.

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