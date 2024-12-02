Гарік Бірча заговорив про 3-річну донечку і про який пропущений момент в її дорослішанні шкодує

Український шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною роллю у комедійному телесеріалі "Віталька", заговорив про 3-річну донечку.

Свою сім'ю артист ретельно приховує та не квапиться ділитися бодай якимись подробицями. Однак на проєкті "Ближче до зірок" шоумен зробив виняток. Гарік Бірча зізнався, що неабияк насолоджується статусом батька. Гуморист тішиться кожною хвилиною, проведеною з дівчинкою. Наразі він залюбки грається з дитиною, а вже коли вона подорослішає, передаватиме їй свої знання.

До речі, донечка вже вимовила своє перше "тату", щоправда, Бірча це не почув особисто, адже перебував на службі. Шоумен, звичайно, шкодує, що пропустив цей момент.

Гарік Бірча

"Вперше вона сказала "тато" не мені, на жаль, а мамі. Але мама передала! Я насолоджуюся, коли чую вже від неї особисто. Я думаю, що я дуже люблячий тато. Мені дуже хочеться таким бути. Мені хочеться передати всі знання, які я отримав від цього життя, своїй донечці, але це попереду ще. Поки я насолоджуюся тим, що можна побалуватися з дитиною. Інколи почуваюся, немов мені три роки", – поділився шоумен.

До речі, Гарік Бірча говорить, що його донечка росте справжньою артисткою. За словами гумориста, дівчинка дуже весела і вже тішить їх із дружиною своїми жартами.

"Вона поки репетирує (жарти – прим. ред.) вдома, але повірте, я дуже тішуся з її жартів. Вона дуже весела, дуже гарна", – зазначив гуморист.

Гарік Бірча

Нагадаємо, наразі Гарік Бірча перебуває у відпустці. Нещодавно гуморист Тарас Стадницький показував, який зараз вигляд має його колега.

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