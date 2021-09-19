Гарік Харламов після розлучення підтвердив роман з зіркою "Кріпосної" Катериною Ковальчук

Пара вперше разом вийшла у світ.

Відомий російський гуморист, зірка Comedy Club Гарік Харламов підтвердив роман з зіркою серіалу "Кріпосна" Катериною Ковальчук.

Гарік Харламов з Катериною Ковальчук / instagram.com/katerinakovalchyk

Так, вчора, 18 вересня комік офіційно відкрив свій ресторан. На заході було багато зіркових гостей. Серед них була присутня й нова кохана Харламова 28-річна Катерина Ковальчук. Пара вперше разом вийшла у світ. На заході Гарік ніжно обіймав свою обраницю, а та гладила його рукою по спині.

Гарік Харламов та Катерина Ковальчук / instagram.com/katerinakovalchyk

Зазначимо, у жовтні 2020 року Гарік Харламов розлучився з Христиною Асмус після восьми років подружнього життя. Разом екси виховують 7-річну доньку Настю.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна вперше вийшла в світ зі своїм обранцем, репером A$AP Rocky. Пара разом завітала на Бал Інституту костюма Met Gala 2021, який відбувся у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку

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