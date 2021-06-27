Гарік Корогодський написав сценарій до власного похорону

Артист планує вечірку.

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський відомий своєю ексцентричністю.

Так, стало відомо, що зірка написав сценарій до власного похорону. Зокрема, знаменитість планує вечірку. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

Корогодський хоче, щоб присутні розважалися, тому забажав, щоб на його похороні співав відомий ісландський гурт GusGus. Також епатажний багатій розписав, хто і що казатиме під час прощання.

На запитання ведучої Катерини Осадчої, як живеться людині, яка точно знає, як її поховають, Гарік відповів коротко: "Ох**нно".

Нагадаємо, раніше Гарік Корогодський розповів, що зводив 13-річного сина до повії. Шоумен не приховує, що має неординарні стосунки з рідними.

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