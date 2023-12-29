Гарік Кричевський переклав свій легендарний хіт "Киевлянка" українською: як тепер звучить пісня

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський переклав свій легендарний хіт "Киевляночка" на українську мову.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів поет і друг Кричевського Євген Рибчинський. Він поділився, що виконавець звернувся до нього по допомогу з перекладом тексту, оскільки у нього "не йшла рима":

"Місяці два тому дзвонить і каже: "Перекладаю усі свої пісні українською". Кажу: "Прекрасно!" А він: "Можеш допомогти, бо не йде рима". І от я переклав "Кияночку" і тепер у Гаріка буде справжній український хіт", - повідомив у соцмережі Рибчинський.

Поет також одразу показав текст "Кияночки":

Є у мене такий шансонований друзяко зі Львова Гарік Кричевський. Все життя він писав російською за рідкісним виключенням... Опубликовано Євген Рибчинський Среда, 27 декабря 2023 г.

Окрім того Євген Рибчинський розповів, де наразі перебуває Гарік Кричевський. За словами поета, у його друга на початку повномасштабної війни на тлі переживань стався мікроінфаркт. Коли Кричевскьому виповнилося 60, він поїхав лікуватися до Німеччини:

"Почалася повномасштабна інтервенція і у Гаріка стався мікроінфаркт - він до останнього не міг повірити у віроломство рашистів. Ледь відкачали. А як виповнилося 60, Гарік поїхав лікуватися у ФРН", - поділився Рибчинський.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Гарік Кричевський в інтерв'ю ЖВЛ розповів, як російські окупанти обікрали його будинок під Києвом. Це помешкання Кричевський з родиною будував декілька років і планував переїхати туди 25 лютого 2022 року.

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