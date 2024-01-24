Гарік Кричевський прибрав "повію з Москви" з української версії хіта "Кияночка" і пояснив, чому

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський наробив галасу українськомовним перекладом свого хіта "Киевляночка".

Пісня настільки сподобалася шанувальникам творчості музиканта, що вона навіть потрапила у топ на відеохостингу YouTube. Втім, українці були засмучені, коли почули, що Кричевський прибрав з тексту пісні "повію з Москви". Це словосполучення було присутнє у першочерговій версії "Кияночки", яку в соцмережі опублікував друг Кричевського, поет Євген Рибчинський.

Як пояснив шансоньє у коментарі kp.ua, про "повію з Москви" йшлося у чорновому варіанті пісні. Але, врешті, артист не захотів, аби такі слова загалом були присутні в його композиції:

"Женя опублікував першу версію тексту, в якому ця фраза була. Але я спочатку не хотів, щоб у тексті взагалі було слово "повія", а тим паче з Москви. "Повія" була у першому тексті. А це вже зовсім інша пісня із зовсім іншим посланням. І те, що співала 20-річна людина, різко має відрізнятися від того, що співає 60-річна. У цій "Кияночці" все інше – і аранжування, і послання, і співаю я інакше. Тому такі слова, як "повія", на мій погляд, у рядок не стають. Просто випадково так вийшло, що текст потрапив у Мережу. Зазвичай, коли триває робота над піснею, то люди чують кінцевий результат. А тут багато хто прочитав ще сирий і не готовий матеріал", - прокоментував Кричевський.

Нагадаємо, що у кліпі на оновлений хіт "Кияночка" українською Гарік Кричевський зняв свого друга, співака Павла Зіброва.

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