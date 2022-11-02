Гарік Кричевський розповів, що окупанти пограбували його будинок на Київщині: "Вкрали майже всю техніку"

Український шансоньє поділився, як його родина зустріла війну та чому радіє, що не встигла переїхати до свого нового будинку під Києвом.

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський поділився, що 25 лютого разом з родиною планував переїхати до свого нового будинку у передмісті Києва.

Його артист будував декілька років. Та тепер подружжя радіє, що не встигло реалізувати свій задум, йдеться у "ЖВЛ".

"Наше містечко було під окупацією, в наших будинках жили окупанти, а пізніше були важкі бої. Постраждали наші будинки, а деяких взагалі нема", - поділився Кричевський.

Нині там ведуться мінімальні ремонтні роботи, щоб підготувати будинок до зими. Але морально родині дуже важко. "Я не зміг зайти, я не був у будинку. Вкрали майже всю техніку, єдине, що лишилось – це гранд піано антикварне, мені привозили з Америки. Вони просто не зрозуміли, що це. Вкрали телевізор, але не знали, що цей інструмент дорожчий за телевізор", - розповів виконавець.

Як шансоньє Гарік Кричевський проміняв кар'єру медика на сцену і як війна змінила його пріоритети

Та Кричевський запевняє, що нині це все не має жодного значення для нього, бо це лише речі. Війна змінила його пріоритети. Нині артист їздить із благодійними концертами.

"Останній концерт який був – у Франції на лазурному березі. Ми збирали на допомогу київському "Охматдиту". До цього також я і в Німеччині був, допомагали збирати гроші на машини і на все, що потрібно. Чим можу тим і допомагаю Україні", - зізнався Гарік.

Такий бойовий дух з'явився не одразу. Гарік навіть думав, що не зможе знову вийти на сцену. Однак згодом таки написав кілька нових пісень. Своїм прихильникам обіцяє – нові пісні будуть і українською. Тим паче, що в репертуарі вони вже давно є.

"Якщо я взагалі буду писати, то писатиму українською і російською мовами. Якщо мені товариство українське дозволить, то я співатиму і свої пісні російською мовою. Але я зрозумію, якщо люди не захотять слухати мене", - зізнався Кричевський.

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