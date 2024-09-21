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Гарік Кричевський вперше розповів про погіршення стану здоров'я 83-річної мами

Гарік Кричевський вперше розповів про погіршення стану здоров'я 83-річної мами

Гарік Кричевський

Артист також зізнався, де зараз проживають його діти.

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський вперше за тривалий час поділився подробицями про життя його родини.

Зокрема, артист зізнався, що зараз його 83-річна мама Юлія перебуває на лікуванні у Німеччині. Як говорить Кричевський, рідна людина вже сумує за домом, тому після одужання мріє повернутися до України. Однак у подробиці хвороби Кричевський не став вдаватися.

"Мама зараз перебуває на лікуванні в Німеччині. Вона дуже хоче повернутися додому. Маю надію, що як лікування закінчиться, вона повернеться до України. І то вже була мирна Україна", - зізнався Гарік в інтерв'ю CK Life.

Гарік Кричевський з мамою на архівному фото / ©
Гарік Кричевський з мамою на архівному фото

Водночас зірка розповів про своїх двох дітей. Так, донька Вікторія активно працює за кордоном лікарем-стоматологом і уже вийшла заміж. Але час від часу повертається на Батьківщину, адже як хобі допомагає батькові розвивати кар'єру – виступає менеджером і співає з ним як бек-вокалістка.

"Моя донька співає, але це її хобі. Її основна робота – вона лікар. Зараз підтверджує свій диплом у Німеччині, куди поїхала ще до війни. Вона вийшла заміж. Але вона дуже піклується про мене. Вона людина шоу-бізнесу. Але вона розривається між сценою, моїм життям і своїм", - поділився шансоньє.

Гарік Кричевський з донькою заспівав українською хіт "Мой номер 245"

Гарік Кричевський з донькою заспівав українською хіт "Мой номер 245"

Тим часом син виконавця Даніель зараз навчається у Києві також на медика. До того ж юнак володіє неабияким музичним талантом, але пов'язувати своє життя зі сценою та виступами у подальшому не збирається.

"Син навчається у Києві в медичному інституті. Він був би дуже талановитим музикантом, бо у нього все виходить з музикою, але він не хоче. Не знаю, може, принцип якийсь.  Просто не хоче йти шляхом батька, а хоче своїм. У нього виходить і на фортепіано, і на гітарі, і співати, але принципово він не хоче. Даніель знає все, що виходить в музиці, але коли пропоную щось більш серйозно – "ні, мені нецікаво, у мене своє", - зазначив артист.

Гарік Кричевський та його син Даніель / ©
Гарік Кричевський та його син Даніель

Нагадаємо, нещодавно у актора Брюса Вілліса серйозно погіршився стан здоров'я. Інсайдер розповів подробиці прогресування у зірки хвороби й дав прогнози.

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