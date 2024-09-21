Гарік Кричевський вперше розповів про погіршення стану здоров'я 83-річної мами

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський вперше за тривалий час поділився подробицями про життя його родини.

Зокрема, артист зізнався, що зараз його 83-річна мама Юлія перебуває на лікуванні у Німеччині. Як говорить Кричевський, рідна людина вже сумує за домом, тому після одужання мріє повернутися до України. Однак у подробиці хвороби Кричевський не став вдаватися.

"Мама зараз перебуває на лікуванні в Німеччині. Вона дуже хоче повернутися додому. Маю надію, що як лікування закінчиться, вона повернеться до України. І то вже була мирна Україна", - зізнався Гарік в інтерв'ю CK Life.

Гарік Кричевський з мамою на архівному фото

Водночас зірка розповів про своїх двох дітей. Так, донька Вікторія активно працює за кордоном лікарем-стоматологом і уже вийшла заміж. Але час від часу повертається на Батьківщину, адже як хобі допомагає батькові розвивати кар'єру – виступає менеджером і співає з ним як бек-вокалістка.

"Моя донька співає, але це її хобі. Її основна робота – вона лікар. Зараз підтверджує свій диплом у Німеччині, куди поїхала ще до війни. Вона вийшла заміж. Але вона дуже піклується про мене. Вона людина шоу-бізнесу. Але вона розривається між сценою, моїм життям і своїм", - поділився шансоньє.

Гарік Кричевський з донькою заспівав українською хіт "Мой номер 245"

Тим часом син виконавця Даніель зараз навчається у Києві також на медика. До того ж юнак володіє неабияким музичним талантом, але пов'язувати своє життя зі сценою та виступами у подальшому не збирається.

"Син навчається у Києві в медичному інституті. Він був би дуже талановитим музикантом, бо у нього все виходить з музикою, але він не хоче. Не знаю, може, принцип якийсь. Просто не хоче йти шляхом батька, а хоче своїм. У нього виходить і на фортепіано, і на гітарі, і співати, але принципово він не хоче. Даніель знає все, що виходить в музиці, але коли пропоную щось більш серйозно – "ні, мені нецікаво, у мене своє", - зазначив артист.

Гарік Кричевський та його син Даніель

Нагадаємо, нещодавно у актора Брюса Вілліса серйозно погіршився стан здоров'я. Інсайдер розповів подробиці прогресування у зірки хвороби й дав прогнози.

Читайте також: