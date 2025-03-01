Гарік Кричевський вперше за тривалий час показав 21-річного сина-копію

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський показав рідкісне сімейне фото.

29 лютого син виконавця Даніель відсвяткував свій день народження. Хлопцю виповнився 21 рік. Наступного дня зірковий батько зробив допис в Instagram і показав спільне фото з іменинником, де юнак постає у сорочці та з татуюваннями на руці. На зображенні Кричевський обіймає свого нащадка на тлі зали ресторану.

Гарік Кричевський з сином / Фото: instagram.com/garikkrichevskyi

Крім того, шансоньє адресував юнаку щирі вітання: "Сину! З 21-м Днем народження! Тепер можна все… Крім виправдань "нема часу" або "не можу ще". Просто будь щасливим!"

У коментарях до вітань долучилися шанувальники родини Гаріка й побажали імениннику всього найкращого:

Вітаю вас, Гаріку, з днем народження сина

Вітаю! Щастя, здоровʼя, миру!

З іменинником! Схожі!

Який гарний чорнобровий син у вас, вітаю

Зазначимо, що Гарік Кричевський та його дружина Анжела виховують двох дітей – старшу доньку Вікторію та сина Даніеля.

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив чуттєво привітав дружину Юлію Сахневич з 35-річчям і показав їхнє романтичне фото.

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