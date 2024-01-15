Гарік Кричевський заспівав хіт "Киевляночка" українською і зняв кліп з Павлом Зібровим

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський потішив шанувальників перекладом легендарної пісні "Кияночка" українською мовою і зняв до неї кліп з Павлом Зібровим.

До слова, з перекладом композиції зірці допомагав його друг і поет Євген Рибчинський. У співпраці з іншими композиторами вони дописали третій куплет і дещо відредагували текст пісні. Зокрема, зникли "антиросійські рядки" і з'явилися більш нейтральні.

Раніше в Мережі був доступний лише текст перекладеної пісні "Кияночка", але наразі шанувальники можуть сповна насолодитися повноцінною піснею й кліпом 60-річного шансоньє.

Цікаво, що у представленому кліпі до пісні знявся співак Павло Зібров. Артист на початку відео телефонує Гаріку й запитує, коли ж українською зазвучить його "Киевляночка". І подекуди посеред пісні лунають його схвальні коментарі й реакції.

Шанувальники з щирим захопленням зустріли оновлену україномовну версію пісні. Тому в коментарях під кліпом можна зустріти безліч вдячності артистові.

Як чарівно зазвучала "Кияночка". Наша мова чудова та співуча! Дякую Вам, Гаріку та Євгене!

Дякую Вам, Георгію Едуардовичу, за творчість. Завдяки вам у мене є можливість насолоджуватись якісною музикою. І вітання Павлу Миколайовичу!

Браво! Супер! Не думала, що можна ще так перекласти цю пісню

Низький уклін за цю роботу. Пісня відродилася, заграла новими фарбами. Дякую всьому творчому колективу

Нагадаємо, співачка Ірина Білик також переклала свій легендарний хіт "Снег" українською мовою і довела до сліз.

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