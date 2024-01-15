Гарік Кричевський заспівав хіт "Киевляночка" українською і зняв кліп з Павлом Зібровим

Шанувальники залишилися в захваті від перекладу пісні українською.
Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський потішив шанувальників перекладом легендарної пісні "Кияночка" українською мовою і зняв до неї кліп з Павлом Зібровим.
До слова, з перекладом композиції зірці допомагав його друг і поет Євген Рибчинський. У співпраці з іншими композиторами вони дописали третій куплет і дещо відредагували текст пісні. Зокрема, зникли "антиросійські рядки" і з'явилися більш нейтральні.
Раніше в Мережі був доступний лише текст перекладеної пісні "Кияночка", але наразі шанувальники можуть сповна насолодитися повноцінною піснею й кліпом 60-річного шансоньє.
Цікаво, що у представленому кліпі до пісні знявся співак Павло Зібров. Артист на початку відео телефонує Гаріку й запитує, коли ж українською зазвучить його "Киевляночка". І подекуди посеред пісні лунають його схвальні коментарі й реакції.
Шанувальники з щирим захопленням зустріли оновлену україномовну версію пісні. Тому в коментарях під кліпом можна зустріти безліч вдячності артистові.
- Як чарівно зазвучала "Кияночка". Наша мова чудова та співуча! Дякую Вам, Гаріку та Євгене!
- Дякую Вам, Георгію Едуардовичу, за творчість. Завдяки вам у мене є можливість насолоджуватись якісною музикою. І вітання Павлу Миколайовичу!
- Браво! Супер! Не думала, що можна ще так перекласти цю пісню
- Низький уклін за цю роботу. Пісня відродилася, заграла новими фарбами. Дякую всьому творчому колективу
Нагадаємо, співачка Ірина Білик також переклала свій легендарний хіт "Снег" українською мовою і довела до сліз.
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