Гарік Кричевський здивував перекладом хіта "Мой номер 245" українською і заспівав його з донькою

Артист позбувся опису кримінального життя у рядках пісні й докорінно змінив її.

Знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський переклав черговий шлягер "Мой номер 245" українською мовою.

Днями зірка у своєму фотоблогу розмістив ролик з донькою, де вони співають перекладену версію приспіву хіта. До слова, такий музичний подарунок шанувальники отримали з нагоди дня народження доньки виконавця. Вікторія 4 лютого відсвяткувала своє 27-річчя.

Цікаво, що сама назва, як і текст пісні, тепер звучать зовсім інакше. Так, з суворого стилю шансоньє вирішив переінакшити сенси треку на романтичний лад. Тож, тепер перекладений шлягер має назву "Мій потяг 245", а у самих рядках пісні замість кримінальних хронік оспівуються поїздки в потягах і Львів.

Гарік Кричевський з донькою заспівав українською хіт "Мой номер 245"

Своєю чергою, шанувальники у коментарях під роликом засипали Гаріка проханнями випустити повну версію "Мій потяг 245".

Дуже гарно українською! Пісні оживають від московського гніту!

Дуже добре! Мені завжди подобалась вага душевна музика і навіть краще її чути без кримінальних посилань

Здається, я знаю яку пісню треба чекати!

Абсолютно інакші відчуття – мова має значення, а особливо українська

Нагадаємо, нещодавно Гарік Кричевський переклав ще один відомий хіт "Кияночка" українською мовою і записав кліп з Павлом Зібровим.

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