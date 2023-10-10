Гарна Анна Кошмал у спідниці з високим розрізом приголомшила стрункими ніжками

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал захопила своїх шанувальників гарними світлинами.

Акторка знялася у новій фотосесії, кадрами з якої поділилася з фанами на своїй сторінці в Instagram. Зірка привернула увагу до своєї краси та сексуальності у гарному образі.

Для знімань Кошмал обрала довгу обтислу спідницю з високим розрізом та коротенький топ на одне плече чорного кольору. Вбрання відкрило підтягнутий прес знаменитості, а також підкреслило її довгі та стрункі ніжки у босоніжка на високих підборах. Образ Анна доповнила пишними локонами та макіяжем у нюдових відтінках.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

У кадрі Кошмал позувала сидячи у кріслі, а також звабливо вигнувшись на камеру біля стіни. Спокусливі кадри Анна залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді зірок та відмітила команду, яка працювала над створенням фото.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

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